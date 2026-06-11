A Porto Cervo si gioca d’anticipo. Da oggi, il Waterfront di Smeralda Holding è ufficialmente aperto al pubblico, e lo rimarrà fino al 7 settembre, tutti i giorni dalle 18 all’una di notte, prolungando di fatto la stagione rispetto agli anni precedenti con un’edizione profondamente rinnovata

Intanto, il calendario esteso conferma il crescente ruolo nell’offerta turistica e di intrattenimento della Costa Smeralda del Waterfront, situato nella suggestiva cornice del Porto Vecchio di Porto Cervo e sviluppato da Filmmaster per conto di Smeralda Holding. Ma non solo: uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sviluppa ulteriormente il proprio concept, trasformandosi in uno spazio sempre più integrato e dinamico, capace di coniugare shopping, intrattenimento e cultura in un’unica esperienza.

“Con il Waterfront Costa Smeralda continuiamo a far evolvere un progetto che, anno dopo anno, si arricchisce di nuovi contenuti, esperienze e interpretazioni innovative del lifestyle contemporaneo”, dice Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding. “L’edizione 2026 rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra visione di creare un luogo distintivo, in cui design, arte, intrattenimento e ospitalità si integrano armoniosamente, dando vita a un’esperienza autentica e riconoscibile. L’estensione del periodo di apertura testimonia, inoltre, il nostro impegno nel valorizzare la destinazione lungo un arco temporale più ampio, intercettando una domanda sempre più internazionale e contribuendo a una fruizione della Costa Smeralda che va oltre i tradizionali confini della stagione estiva”.

Protagonista dell’edizione 2026 è il rinnovamento progettuale curato dall’architetto Gio Pagani, che ha ripensato l’intero layout del Waterfront introducendo nuove aree lounge accoglienti e sofisticate, mentre tra le principali novità spicca “Portals”, a cura di Deodato Arte – che torna con una selezione di opere di artisti di fama internazionale, tra Pop e Street Art –, un progetto che introduce quattro installazioni che reinterpretano il concetto di temporaneità del Waterfront in chiave poetica e visiva.

All’appuntamento non potevano mancare una selezione curata di brand internazionali, a conferma del ruolo di piattaforma esclusiva del Waterfront per il mondo del lusso, del design e del lifestyle, lo spazio dedicato alla promozione territoriale di Arzachena Turismo, che ospiterà una galleria fotografica sulle bellezze della destinazione, alcune riproduzioni di reperti custoditi nel Museo Civico “Michele Ruzittu” e un infopoint dedicato all’intero comprensorio, e la Costa Smeralda Boutique, per tutti coloro che desiderano acquistare un ricordo della destinazione.

Infine, il rinnovamento dello spazio firmato Nikki Beach, che evolve in un nuovo concept – anche nel naming The Nikki Beach Cocktail Club – dedicato alla mixology.

© Riproduzione riservata