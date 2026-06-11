«Da settimane cittadini, operatori economici, pescatori e diportisti segnalano la persistente e anomala colorazione delle acque nell'area portuale di Santa Teresa Gallura»: lo scrive in un'interrogazione il deputato della Lega Dario Giagoni, ora anche consigliere comunale del paese.

«Un fenomeno visibile a tutti — prosegue Giagoni — sul quale, però, continuano a mancare risposte chiare e definitive». «Dopo le prime segnalazioni dello scorso 15 maggio, la Guardia Costiera ha comunicato l'avvio di monitoraggi, campionamenti e verifiche tecniche per accertare l'origine del fenomeno. Eppure, a oggi, non risultano noti gli esiti di tali accertamenti né eventuali interventi finalizzati a risolvere il problema».

Per questo Giagoni ha presentato un'interrogazione parlamentare ai ministri competenti. «È necessario capire se il Governo sia a conoscenza della situazione, quali risultati abbiano prodotto le verifiche effettuate e quali iniziative intenda adottare per garantire la tutela dell'ambiente marino e la tranquillità della comunità locale». Quando si parla di mare, ambiente e salute pubblica, conclude il deputato della Lega, «non possono esistere zone d'ombra. Santa Teresa Gallura merita risposte tempestive, trasparenti e fondate su dati certi. I cittadini hanno il diritto di sapere cosa sta accadendo e quali azioni si intendano mettere in campo per affrontare il problema».

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