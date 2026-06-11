Il nuovo sindaco di Burcei Marcello Malloru ha chiesto un incontro urgente ad Anas, Città Metropolitana e Regione Sardegna per la messa in sicurezza della ex Orientale sarda dove ieri un grosso ramo (secco) di un pino si è abbattuto su un'auto in transito con a bordo una famiglia di quattro persone di Burcei.

Tutti sono rimasti illesi, ma la paura è stata grande, senza considerare i danni subiti dall'auto. «La sicurezza – ha detto il sindaco Malloru - non può aspettare. Chiederò agli enti competenti di programmare subito un piano di manutenzione straordinaria della strada. Per fortuna lo spavento è stato grande, ma nessuno per fortuna è rimasto ferito. Ho sentito personalmente la famiglia e fortunatamente stanno tutti bene. Un grazie agli automobilisti che si sono fermati per i soccorsi».

«Questo episodio, però - ha aggiunto – conferma una verità che i cittadini di Burcei conoscono da anni: la ex Orientale Sarda ha bisogno di interventi seri e immediati. Potature degli alberi, messa in sicurezza delle scarpate, controllo degli alberi pericolanti. Non sono opere, è sicurezza. Burcei merita strade sicure. E i cittadini meritano rispetto».

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