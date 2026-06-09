Strada statale 126 bloccata a San Giovanni Suergiu a causa di un brutto incidente. Per cause da accertare due vetture e un furgone si sono scontrati e dopo l'impatto le due vetture sono finite entrambe fuori dalla carreggiata.

Il bilancio e di alcuni feriti di cui uno in gravi condizioni trasportato al Brotzu di Cagliari in elisoccorso. Sul posto alcune ambulanze le forze dell'ordine e i vigili del fuoco di Carbonia. Presente anche il personale ANAS per la gestione della viabilità.

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