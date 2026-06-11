Un'occasione per ricordare le grandi autrici donne, dall'Isola al resto del globo, raccontate in un nuovo compendio: questo venerdì alle 18 la Libreria Miele Amaro, in via Manno 53 a Cagliari, ospiterà la presentazione del quarto volume di "Ritratti di Donne", raccolta edita per Morellini Editore e curata da Sara Rattaro. Interverrano anche alcune delle autrici del testo, con la moderazione di Myriam Mereu e un approfondimento dedicato a Grazia Deledda, in vista del centenario dal ricevimento del Premio Nobel alla letteratura.

"Ritratti di Donne" non è un semplice elenco delle più grandi penne femminili, ma un'immersione nel mondo umano e artistico di ventinove autrici iconiche, a cui restituiscono voce altrettante colleghe dell'era contemporanea: un appuntamento che viene perciò dedicato alla memoria, alla cultura e alle donne che hanno lasciato il loro segno nella storia, e non solo della letteratura.

Saranno così presenti, alla Libreria del capoluogo, le autrici Marianna Politi – che ha curato la sezione su Laura Ingalls Wilder – e Valentina Gemme – responsabile invece del focus su Fernanda Pivano – insieme a Elisabetta Selis, che firma invece il ritratto di Grazia Deledda al centro dell'evento. Il volume, inoltre, mira a sostenere con i suoi proventi e i suoi sforzi pubblici l'Airett, associazione italiana impegnata in progetti di ricerca e supporto per bambine e ragazze affette dalla Sindrome di Rett.

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