Intervento di Abbanoa il 16 giugno in via Dante a Cagliari, con l’installazione di una nuova valvola di sezionamento per una migliore gestione del servizio idrico nella zona.

Per poter eseguire i lavori sarà sospesa l’erogazione idrica nelle vie Dante, Salaris, Sant’Alenixedda e piazza Giovanni XXIII: dalle 8,30 alle 16,30 potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni. L’intervento era programmato da un mese, ma i tecnici di Abbanoa hanno valutato di eseguirlo dopo la fine dell’anno scolastico per evitare disservizi che potessero avere impatti con le lezioni delle scuole presenti nella zona.

In un comunicato Abbanoa scrive che «sarà cura dei tecnici contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo».

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