Attivtà intensa dall'Epifania a domenica per il circo-teatro dello Spazio Tev di Sassari. Visto il successo nuove date per lo spettacolo “Una Tavola Calda”, proposto da una compagnia internazionale di acrobati. Domani doppia rappresentazione, alle 18 e alle 21; il 7 gennaio alle ore 19; il 9 gennaio alle ore 21; sabato e domenica doppio spettacolo alle 18 e alle 21.

La formula vincente di Una Tavola Calda è il mix bilanciato tra numeri circensi (rigorosamente appartenenti al circo contemporaneo, ovvero senza animali o stereotipi a cui si era abituati in passato) e gag comiche leggere ma pregne di significato; lo spettacolo (adatto anche ai bambini) mette in scena il continuo sopruso di una squadra di domestici da parte dei boriosi e squilibrati padroni di casa: una comicità non volgare a cui anche i bambini possono assistere, e che negli adulti va man mano a creare i presupposti per un finale ampiamente liberatorio.

Il tendone ospiterà altri due spettacoli di teatro contemporaneo. L'8 gennaio alle 19 verrà proposto il multidisciplinare Adeus, della compagnia internazionale Oltrenotte, che racconta di cinque donne che non vedono l’ora di invecchiare, mettendo ironicamente in discussione gli stereotipi legati all’età e al corpo femminile attraverso contorsionismi e musiche dal vivo.

Il 9 gennaio alle 18 va in scena Freakandò – una ballata per sei personaggi che rappresenta un viaggio attraverso le differenti nature di uno stesso individuo, in chiave comica: un professore, un performer, un principe, un rapper, un contadino e un insegnante di yoga.

