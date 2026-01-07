È scattata all’alba una vasta operazione dei carabinieri contro i reati predatori nel Sulcis. Dalle prime ore di oggi i militari del comando provinciale di Cagliari sono impegnati in un imponente blitz a Carbonia e zone limitrofe, finalizzato a colpire un presunto sodalizio criminale specializzato nei furti.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cagliari, sono in corso sette provvedimenti a carico di persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. Un’azione coordinata e capillare, che vede schierati oltre 80 carabinieri.

All’operazione partecipano i reparti territorialmente competenti, affiancati dallo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”, dai Nuclei Cinofili dell’Arma e dall’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari.

Ulteriori dettagli sull’esito dell’operazione saranno forniti nel corso della mattinata con un comunicato ufficiale.

