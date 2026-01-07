Sempre più italiani e stranieri scelgono la Sardegna come luogo dove ricominciare a vivere.

Non servono grandi patrimoni: basta un lavoro dignitoso, una buona connessione e servizi essenziali.

L’Isola attira giovani, famiglie e single, non solo pensionati, da tutta Europa e dal mondo.

Clima mite, sicurezza, natura incontaminata e buon cibo sono i fattori decisivi. Molti arrivano per pochi mesi e finiscono per restare tutto l’anno.

La qualità della vita supera dunque la rinuncia a stipendi più alti rispetto al Nord Europa. Storie diverse raccontano lo stesso desiderio di lentezza e serenità.

Chi lascia città frenetiche cerca tempo per la famiglia e per sé. La Sardegna non è più solo una meta turistica, ma una scelta di vita. E per molti, è davvero il posto migliore dove vivere meglio con meno.

L’articolo completo di Mauro Madeddu su L'Unione Sarda oggi in edicola e sull’App

© Riproduzione riservata