Serdiana, riprendono gli incontri di lettura onlineProssimo appuntamento con il romanzo di Valerie Perrin “Cambiare l’acqua ai fiori”
Dopo la pausa per le festività di fine anno, la Biblioteca “A.Saba” di Serdiana riprende gli appuntamenti di pubblica lettura in collaborazione con altre 17 biblioteche della Sardegna (Bolotana, Dualchi, Flussio, Padria, Pozzomaggiore, Tinnura, Tortolì, Ottana, Macomer, Bultei, Monteleone Rocca Doria, Nulvi, Silanus, Tula, Suni e Pattada).
Un’iniziativa che punta alla promozione della lettura soprattutto nei piccoli centri che combattono contro il fenomeno dello spopolamento. Il nuovo incontro, tramite la piattaforma Google Meet, è in programma per venerdì prossimo alle 17.30. Per circa un’ora i lettori si concentreranno sulla lettura di alcuni passi del romanzo di Valerie Perrin “Cambiare l’acqua ai fiori” a cui seguirà una riflessione sul testo. Per ricevere il link d’accesso rivolgersi alla biblioteca.