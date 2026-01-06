Si è chiusa a Cagliari la quinta edizione di “Fotografando Cagliari”, il concorso dedicato agli scatti di amatori e professionisti inserito nel più ampio progetto del Premio “Tre minuti di celebrità a Cagliari”.

La cerimonia di premiazione, ospitata negli spazi del Thotel, ha segnato l’atto finale di un’iniziativa che, anche quest’anno, ha confermato la vitalità della scena fotografica legata al racconto visivo del capoluogo sardo.

A conquistare la giuria è stata la fotografia di Nicola Belillo, premiata per la capacità di restituire un’immagine intensa e personale della città.

Il podio si è completato con due ex aequo: al secondo posto Attilio Pala e Roberto Tronci, mentre il terzo gradino è stato condiviso da Nicolò Atzori ed Enrico Usai. Un verdetto che testimonia la qualità diffusa dei lavori in concorso e la difficoltà della selezione finale.

Il concorso, sostenuto dalla Regione Sardegna e dal Comune di Cagliari, ha ribadito il suo ruolo di osservatorio privilegiato sulle molteplici anime urbane della città, offrendo uno spazio di confronto aperto a partecipanti di ogni età e provenienza.

Sul palco della multisala, accanto al patron Maurizio Porcelli, ha preso parte alla serata anche Mario Giua Marassi, regista pluripremiato e direttore artistico della rassegna, oggi noto al grande pubblico per lo spot televisivo della Regione dedicato ai Capodanni in Sardegna.

Di grande prestigio anche la composizione della giuria, che ha riunito figure centrali della cultura visiva isolana e nazionale.

Tra queste Franco Felce, fotografo professionista tra i più apprezzati in Sardegna, Domenico Manca, storico fotografo della Regione e instancabile custode di un vastissimo archivio iconografico, e Giuseppe Ungari, attore e già fotografo de L’Unione Sarda, vincitore della prima edizione del concorso.

A loro si è affiancato anche Riccardo Frezza, celebre firma della cronaca rosa e del gossip, a conferma di uno sguardo volutamente eterogeneo nella valutazione delle opere.

La ricchezza e la varietà degli sguardi proposti hanno spinto la giuria ad assegnare numerose menzioni speciali, riconoscendo il valore di altri autori che hanno saputo interpretare Cagliari con sensibilità e originalità: Francesco Nonnoi, Maria Giulia Piras, Dilan Losue Viteri Hidrovo, Giancarlo Esposito, Stefano Capecci, Cinzia Atzeni, Gianluca Patrik Meloni, Alessandro Mattei, Valerio Mereu e Daniela Deidda.

