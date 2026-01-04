Un gigantesco e bellissimo anello con brillante in primo piano sul dito della fidanzata di Damiano David, Dove Cameron. Ed è così che l’ex leader dei Maneskin e la cantante e attrice statunitense annunciano un matrimonio imminente.

Mano nella mano, occhi negli occhi in un post condiviso da entrambi i protagonisti, lei scrive «la mia parte preferita dell'essere viva», lui «sarà un anno meraviglioso», zoommando sull’anello e aggiungendo poi le emoticon di un anello e di un cuore.

La relazione tra i due è stata ufficializzata a febbraio 2024, ma è cominciata qualche mese prima. E forse è stato proprio il giorno del secondo anniversario che Damiano ha fatto la fatidica proposta: «I due anni più belli della mia vita – aveva scritto lei lo scorso ottobre –. Mi commuovo almeno una volta alla settimana perché la vita è diventata così bella con te al mio fianco. Ti amo in un modo che nessuna parola potrà mai descrivere. Buon anniversario amore mio».

