Arriva da Marrubiu il protagonista della puntata dell’Epifania di Affari Tuoi. A tentare la fortuna questa sera è Alessandro, pastore di professione.

Ad accompagnarlo in studio, in diretta dal Teatro delle Vittorie di Roma, c’è la moglie Flaminia. «Stiamo insieme da 18 anni», raccontano, mostrando una complicità evidente fin dai primi minuti di gioco. A catturare subito l’attenzione di telespettatori, conduttore e pubblico è stata anche la scelta dell’abbigliamento: entrambi hanno indossato l’abito tradizionale sardo. Flaminia ha sfoggiato con orgoglio l’abito tradizionale di Oristano, attirando anche il commento ironico del conduttore Stefano De Martino: «Ha messo la prima cosa che ha trovato nell’armadio».

«Sono le mie prime ferie», ha confessato Alessandro, che non ha mai nascosto di aver condotto una vita di sacrifici. «Ho sempre fatto il pastore e farò sempre il pastore, comunque vada».

Sfumato il sogno dei 300mila euro a pochi pacchi dalla fine, la coppia ha deciso di accettare l’offerta: 22mila euro in tasca.

La partita era iniziata con il pacco numero 8, che conteneva il “pacco nero” da 200 euro.

