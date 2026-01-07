Al via questo pomeriggio alle 16, alla Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, gli appuntamenti per gli appassionati di giochi da tavolo e universi immaginari. Dal Giappone agli scenari fantasy, passando per il fascino dei giochi di ruolo. Tre gli eventi in programma: 7, 14 e 21 gennaio, tutti alle 16, nella Sala Eventi al primo piano della MEM.

Gli incontri partiranno mercoledì 7 gennaio alle 16 con Animem - Giochi made in Japan, un pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo che portano in scena l’azione degli anime più amati. Tra i titoli: Lupin III - The Board Game e Attack on Titan - L'Ultima Resistenza. Si continuerà mercoledì 14 gennaio, sempre alle 16, con Dungeons, Dragons & Library - Double Edition, 2 tavoli, 2 Dungeon Master e un'unica esperienza immersiva nel mondo di Dungeons & Dragons, avventure parallele per chi ama il gioco di ruolo.

L’ultimo incontro è previsto per mercoledì 21 gennaio alle 16 con Fantasy MEM: Giochi in puro stile fantasy, atmosfere epiche e fiabesche con giochi come Labyrinth, Il Signore degli Anelli - Verso Mordor, Mice & Mystics, Drako e molti altri. La partecipazione è gratuita, su prenotazione, ed è riservata ai maggiori di 14 anni.

© Riproduzione riservata