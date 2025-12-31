Dolcenera stasera a Bitti con l'abito firmato sartoria Pinu. La cantante pugliese ha fatto tappa a Nuoro ieri e oggi, e resterà sino a domani. Le tappe sono state le stesse di 14 anni fa, quando venne a Nuoro con Roberto Vecchioni, ospiti di Gigi Sanna degli Istentales.

La storia si ripete: Dolcenera ha voluto abbracciare la storia delle realtà barbaricine con entusiasmo. Dopo Mamoiada, dove ha indossato l'abito da Mamuthone, nel pomeriggio di ieri è passata a un altro abito irrinunciabile per qualsiasi nuorese: quello della sartoria Pinu. Per lei «un look un po' sarda "punk"», ha detto Giuseppe Pinu.

Stamattina la cantante ha fatto di nuovo tappa nella storica sartoria prima di dirigersi a Bitti in compagnia di Gigi Sanna. Dopo aver scelto l'abito, ieri sera ha fatto aperitivo al Caffè America e la cena immancabile al Rifugio. «Come 14 anni fa - dice Gigi Sanna - rifugiati al Rifugio da Silverio e Francesco Nanu con Manu Dolcenera, là dove transitano tutti gli artisti dei nostri eventi. Istentales e Rifugio: è sempre un bel connubio».

Per Pinu (conosciuto per i suoi abiti fedeli alla tradizione sfoggiati persino sul palco di Sanremo e amati da Piero Pelù), Sanna afferma: «Non si può passare per Nuoro e non intrufolarsi nella storica sartoria Pinu, da Giuseppe e Nicolò, per un abito di velluto su misura. È ormai diventata una tradizione di casa Istentales quella di "sardizzare s'istranzu", con quella che veniva definita la seconda pelle di un sardo: il prezioso velluto. Oggi è toccato alla nostra Manu Dolcenera indossarlo, e al suo meraviglioso ingegnere e genio del suono».

L'artista ha alloggiato, anche qui come da tradizione, da Gigi nella sua Fattoria Istentales dove ha voluto trascorrere del tempo nella natura e circondata dagli animali che tanto ama.

