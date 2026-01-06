Applausi e successo di pubblico per la seconda edizione di “Canterino Turritano”, la gara canora tra piccoli talenti accompagnata dal tifo di genitori e parenti che si è conclusa ieri sera , lunedì 5 gennaio, presso la sala Filippo Canu a Porto Torres. Ben 22 artisti giovanissimi, dai 5 ai 12 anni, si sono esibiti con la proposta di due brani ciascuno, canzoni dei loro beniamini noti reinterpretati con tecnica e professionalità seguendo i suggerimenti di Gavino Ruiu, preparatore musicale dell’evento organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune turritano.

Ospite speciale la dodicenne Veronica Satta, vincitrice della seconda edizione del “Porto Torres Music Contest” che si è tenuto il 28 dicembre scorso, una voce unica che ha incantato il pubblico. Al termine della serata la consegna dei premi ai giovanissimi cantanti, una collanina per le bambine e un braccialetto con il nome inciso per i bambini. Targhe riconoscimento anche all’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessora Maria Bastiana Cocco, a Gavino Ruiu, a Veronica Satta, al tecnico musicale Fabrizio Russo oltre al titolare del negozio di abbigliamento “Mellow” che ha messo a disposizione gli abiti indossati dai piccoli artisti.

La presentazione della serata è stata affidata al comandante Pier Luigi Fiori che ha saputo condurre con professionalità una rassegna canora capace di esaltare le qualità dei protagonisti.

