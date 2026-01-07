Mamoiada, schianto mortale nella galleria: la vittima è un 48enne di OrgosoloUna Fiat Panda e una Ford Fiesta coinvolte in un gravissimo incidente sulla 389 var, due feriti
Incidente mortale questa sera, 7 gennaio, sulla Statale 389 var, all'interno della galleria "Teulargiu" di Mamoiada.
Nello scontro tra due auto un uomo di 48 anni di Orgosolo ha perso la vita.
La tragedia è avvenuta poco dopo le 20.30 all’interno della galleria, dove si sono scontrate per cause da accertare una Fiat Panda e una Ford Fiesta.
Ad avere la peggio il 48enne, unico occupante della Panda. La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta sul posto lo ha estratto dalle lamiere per consegnarlo alla medicalizzata del 118, ma gli operatori sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso.
Feriti i due occupanti della Fiesta, portati in pronto soccorso. Dei rilievi si occupa la Polizia di Stato, il tratto di strada è stato chiuso al traffico in attesa della rimozione delle auto coinvolte.
(Unioneonline)