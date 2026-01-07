Saranno due gli spettacoli, il primo domani, giovedì 8 gennaio e il secondo martedì prossimo, 13 gennaio, ad essere messi in scena all’ AMA Auditorium Multidisciplinare Arzachena in questo inizio di 2026. Domani l’appuntamento con “A Mirror”; sottotitolo: uno spettacolo falso e non autorizzato di Sam Holcroft, per gentile concessione dell’Agenzia Danesi Tolnay. Per la regina di Giancarlo Nicoletti con musiche di Mario Incudine. Sul palco, scrivono gli organizzatori, si incontrano apprezzati interpreti dal grande pubblico: Ninni Bruschetta, protagonista di cinema, fiction e grande teatro, e Claudio Gregori, celebre per l’ironia raffinata e il successo televisivo con il duo Lillo & Greg. Accanto a loro, Fabrizio Colica (Le Coliche), Paola Michelini e Gianluca Musiu, i quali porteranno “in scena talento, ritmo e una solida esperienza tra palcoscenico, televisione e cinema, dando vita a un cast di grande forza e riconoscibilità”. In uno stato totalitario, scrivono sempre gli organizzatori “dove tutte le opere d’arte devono essere approvate dal Ministero, sarete accolti in quella che sembra essere una sala allestita per un matrimonio, per poi scoprire di essere coinvolti in una performance clandestina e senza autorizzazione”. Lo spettacolo inizia alle 21:00. L’altro appuntamento teatrale è con: “Roberta Bruzzone a teatro con Amami da morire, anatomia di una relazione tossica”, in programma martedì 13 gennaio alle ore 21:00. Promozione famiglie a teatro: con 1 biglietto adulto puoi acquistare 1 biglietto teenagers (11/18 anni) a 5 euro. Biglietteria online https://auditoriumarzachena.18tickets.it/

© Riproduzione riservata