Una commedia che racconta Sassari e i suoi personaggi caratteristici. Al Teatro "Oriana Fallaci" di Ozieri arriva sabato alle 20.30 "Lu viziu di Masthr'Antoni" capolavoro di Leonardo Sole, che è anche un omaggio ad altre figure di spicco del teatro come Giampiero Cubeddu, Gaetano Lubino e Italo Delogu e un omaggio alla città.

Lo spettacolo messo in scena dalla Compagnia teatro Sassari è realizzato con il patrocinio del Comune di Ozieri ed il contributo della Regione Autonoma Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

L’opera è un affresco della vecchia Sassari e dei suoi miti, personaggi rimasti nella memoria di tutti come “Trapadè”, “Coscibianca” e “Sorighitta” e di tutti quelli che affrontavano la durezza della vita tra imprecazioni, litigi e gesti d’amore. Quel mondo viene messo a confronto con la Sassari di oggi, una città ancora incerta sul suo destino, perché sostanzialmente ha disperso quei valori di grande civiltà contadina che l’avevano resa famosa in tutta l’Isola. Il lavoro è ambientato in un vecchio patio del centro storico e vede come protagonista un calzolaio che possiede diverse casette che affitta chiedendo anziché denaro, compensi in natura.

Coordinamento scenico Mario Lubino su regia di Giampiero Cubeddu. Sul palco Teresa Soro, Mario Lubino, Alessandra Spiga, Chicca Sanna, Michelangelo Ghisu, Pasquale Poddighe, Antonietta Toschi Pilo e Aldo Milia.

Allestimento scenico Tomaso Tanda e Uccio Sisto. Luci e fonica Tony Grandi

