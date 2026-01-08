All’interno del suo programma artistico, la Casa di Suoni e Racconti rinnova il suo consolidato “Tra le musiche” che, anche durante quest’anno, porterà in scena la rassegna dedicata alla Letteratura Sarda Significante, il festival fantamusicale Ucronie, la rassegna di cineconcerti Sinestesie e la rassegna di parole, musiche e visioni “Un Natale immaginifico”. La Compagnia artistica sarà inoltre impegnata in altri progetti come Blessedscape - Cresias de Sardigna, dedicato alla valorizzazione dei beni immateriali e materiali della Sardegna, e ancora più in particolare nel programma Kar El - La Città di Dio dedicato più specificatamente alla Città di Cagliari.

Si svolgerà sabato 10 gennaio alle 20 nella chiesa di San Bartolomeo a Cagliari il primo appuntamento dell’anno per la Casa di Suoni e Racconti durante il quale presenterà i propri progetti per il 2026. Il preludio, anteprima tra Parola e Musica, sarà una conferenza stampa concerto, una serata di varietà tra musica, teatro, danza, cinema e tradizione che, sotto la direzione artistica del musicista Andrea Congia, traghetterà il pubblico in sala verso un arcipelago di narrazioni e suggestioni musicali. Una scaletta densa di contenuti, un folto gruppo di artisti, ospiti e tanti amici pronti a dare un caloroso incoraggiamento all’Associazione Culturale che da dieci anni si prodiga per costruire un programma artistico che metta al centro la Sardegna e la sua Identità. Lo slogan scelto è ancora una volta “Non Fa, ma Mi”: una provocazione beneaugurante e un invito a non arrendersi, continuando a investire nella progettazione artistica nonostante le difficoltà.

Il primo appuntamento con la consueta rassegna dedicata a portare la Letteratura Sarda in Scena è in programma per questa Domenica 11 gennaio alle 19 nella chiesa di San Bartolomeo a Cagliari. “Pagine di Significante”: silloge scenica dedicata alla Sardegna aprirà ufficialmente la diciannovesima edizione della rassegna Significante, quest’anno intitolata “Retrogas”, termine ancora una volta tratto dal vocabolario della Poesia Tradizionale Sarda alla quale vuole connettersi concettualmente anche l’edizione 2026. La serata vuole infatti essere un'antologia volta a evocare sul palco alcuni dei testi più importanti dell’universo letterario e identitario della Sardegna e i suoi Protagonisti che saranno interpretati da diverse voci sul palcoscenico e sonorizzati dalle colonne sonore dal vivo firmate dal musicista Andrea Congia. La Rassegna si articolerà tra i mesi di gennaio, febbraio e marzo, facendo tappa come ogni anno in svariate location nell’Isola e della Penisola e realizzando il suo corso principalmente a Cagliari con cinque concerti narrativi dedicati a Memoria del Vuoto di Marcello Fois, Storie di Sconosciuti Salvatori di Giuseppe Deiana, Canne al Vento di Grazia Deledda, La Società del Malessere di Giuseppe Fiori, Miele Amaro di Salvatore Cambosu.

Il 2026 vedrà la Casa di Suoni e Racconti impegnata in diverse tournée lungo tutto il territorio nazionale. L’obiettivo, come sempre, è quello di promuovere oltremare il Patrimonio Narrativo Sardo e favorire l'incontro interculturale. Il primo tour attraverserà il Nord Italia dal 24 al 28 Gennaio con due tappe importanti a Vigevano e Pavia. Al fine di realizzare la sua programmazione annuale la Casa di Suoni e Racconti riporta all’attenzione le varie ricerche di collaborazione volte ad ampliare il proprio team. In particolare la Compagnia è sempre alla ricerca di artisti, organizzatori, tecnici, comunicatori e chiunque voglia divenire un operatore culturale nell’ambito dello spettacolo dal vivo. L’intero programma artistico annuale è allestito dalla Casa di Suoni e Racconti in stretta collaborazione e con il sostegno di numerosi partner e gode del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, della Città Metropolitana e del Comune di Cagliari e della Municipalità di Pirri. A sostegno dell’intero progetto è stata attivata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma buonacausa.org.

