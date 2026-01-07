La mattina dopo la super vincita alla Lotteria Italia il via vai è un po' più fitto. Qualche ora prima al bar caffè di Giuliano Piras, a pochi passi da vecchio Municipio di Jerzu, è arrivata la notizia: qualcuno ha vinto 1,5 milioni di euro.

Una vincita record realizzata con un tagliando pagato 5 euro.

«La curiosità è tanta - racconta Pier Giulio Piras, per tutti Giuliano - in tanti vengono a prendere un caffè, complimentarsi e dare un’occhiata. C'erano state altre vincite in passato con i Gratta e vinci, ma si fermavano a importi piccolissimi, non di certo cifre milionarie come stavolta».

Su i calici nella patria del cannonau. Tanti i brindisi, i flash e subito la ricerca e l'identikit - incerto - di chi ha sbancato la lotteria: «Al 99 per cento è di Jerzu. Quella piccolissima percentuale di dubbio - aggiunge Piras - è legata a qualcuno che viene qui in paese magari per una visita in clinica. Comunque auguro felicità e salute al fortunato vincitore».

© Riproduzione riservata