L’irruzione di aria fredda, anche sulla Sardegna, era attesa. Ora arriva la conferma anche dalla direzione generale della Protezione civile, che ha diramato un avviso di allerta meteo per neve, ghiaccio e basse temperature che interessa tutto il territorio isolano. Precipitazioni nevose sono attese anche al di sotto di quota 400 metri nel Logudoro e in Gallura.

«A partire dalle prime ore del 7 gennaio», quindi dal cuore della notte, si legge «si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, che potranno assumere carattere nevoso a partire dai 400 metri nella prima parte della giornata».

Neve in Sardegna (Archivio)

Le nevicate, secondo la comunicazione della Protezione civile, «potranno localmente e temporaneamente interessare quote inferiori nel corso di precipitazioni più intense, specie sul settore settentrionale. Nel corso della giornata lo zero termico salirà gradualmente e con esso la quota delle nevicate».

Neve in Sardegna

Contestualmente, e questo vale soprattutto per chi dovrà spostarsi in auto, «si avranno localmente basse temperature e formazioni di ghiaccio al suolo, nelle zone interne».

Strade ghiacciate

Enrico Fresu

