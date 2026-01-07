Successo di pubblico in queste prime settimane di apertura per la nuova esposizione al museo Murats di Samugheo. Sino al 22 marzo ospita le opere tessili della mostra curata da Andrea De Pascale, “Splendidi intrecci sulle Vie della Seta. Arte tessile dall'Asia Centrale e dalla Cina”, nata su impulso della donazione di Laura Barrai Cucchiaro alle civiche Collezioni Tessili dei Musei di Strada Nuova. Ora la collaborazione con il Murats, il Comune di Samugheo e Orientare srl. “La mostra sta registrando un riscontro molto positivo da parte del pubblico. Visitatori attenti, curiosi e profondamente coinvolti si avvicinano alle opere spinti dal desiderio di conoscere e viaggiare, anche solo con l’immaginazione, verso terre lontane, trasportati dalla straordinaria bellezza dei manufatti tessili, dei gioielli e delle porcellane esposte”, spiega la direttrice del museo Anna Rita Punzo. E aggiunge: “Il percorso espositivo nasce con l’obiettivo di sottolineare il significato più profondo dell'arte tessile, non solo materia preziosa ma filo conduttore di scambi culturali, artistici e simbolici tra Oriente e Occidente. Ci auguriamo quindi che la mostra possa attrarre giovani e studenti per offrire un’importante occasione di approfondimento e conoscenza di culture, storie e tradizioni solo apparentemente distanti”. In mostra velluti, broccati, ricami, abiti e accessori risalenti a un periodo compreso tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, provenienti dalla Cina, dall’area himalayana, dal subcontinente indiano e dalle storiche regioni del Turkestan.

