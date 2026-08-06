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Basket Regionale

Il pubblico del PalaPirastu durante una gara dell'Esperia
Il pubblico del PalaPirastu durante una gara dell'Esperia
basket

B Interregionale, ecco il calendario: l'Esperia debutta a Casale, Sennori ospita Borgomanero

Esordio tutt'altro che semplice per la formazione di Federico Manca, attesa sul parquet di una società abituata a frequentare categorie ben più prestigiose
Roberto Rubiu
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Avdiu Fetah (foto concessa)
Avdiu Fetah (foto concessa)
basket

Klass Sennori, un altro rinforzo sotto canestro: arriva Fetah

Classe 2002, alto 204 centimetri, è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Siena
Roberto Rubiu
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Martina Pandori (foto Cicotto)
Martina Pandori (foto Cicotto)
basket

San Salvatore Selargius, è fatta per il ritorno di Martina Pandori

Guardia di 175 centimetri, ha svolto tutta la trafila giovanile in viale Vienna
Roberto Rubiu
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Yanitsa Derekyuvlieva
Yanitsa Derekyuvlieva
Il rinnovo

Mercede Alghero, c'è la conferma di Derekyuvlieva

La squadra dopo otto anni nel campionato di Serie A2 Femminile
Roberto Rubiu
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Juan Diego Sahud (foto concessa)
Juan Diego Sahud (foto concessa)
basket

Klass Sennori, un altro rinforzo dall'Argentina: arriva Juan Diego Sahud

l club romangino ha ufficializzato l'ingaggio della guardia
Roberto Rubiu
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Il Team Rebound Under 16 (foto concessa)
Il Team Rebound Under 16 (foto concessa)
Basket 3x3,

Il Team Rebound vola a Valencia dopo il titolo italiano Under 16

Il successo nelle finali nazionali ha aperto alle quattro atlete le porte della fase internazionale
Roberto Rubiu
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Stefano Puggioni (foto concessa)
Stefano Puggioni (foto concessa)
basket

Klass Sennori, confermato anche il giovane Puggioni

Il mercato prosegue all’insegna della continuità
Roberto Rubiu
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Ghione e coach Foden (foto G. Marras)
Ghione e coach Foden (foto G. Marras)
mercato

Basket in carrozzina: la Dinamo Lab conferma i 4 giocatori italiani

Restano i nazionali Ghione e Papi, più i giovani azzurri Uras e Canella
Giampiero Marras
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Maurizio Pedrazzini (foto concessa)
Maurizio Pedrazzini (foto concessa)
La selezione

L'intramontabile Pedrazzini convocato in azzurro per gli Europei Over 50

Prenderà parte ai campionati di Atene
Roberto Rubiu
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I festeggiamenti del Serramanna dopo la vittoria del campionato di Divisione Regionale 2 (foto concessa)
I festeggiamenti del Serramanna dopo la vittoria del campionato di Divisione Regionale 2 (foto concessa)
Divisione Regionale 2

Il Serramanna espugna il Cus e vince il campionato

Vittoria nella finale contro gli universitari
Giacomo Pala
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Nella foto Jean Patrick Sorrentino (foto concessa)
Nella foto Jean Patrick Sorrentino (foto concessa)
Divisione regionale 1

Si dividono le strade di Jean Patrick Sorrentino e del Basket Club San Sperate

La separazione arriva dopo cinque stagioni
Giacomo Pala
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Riccardo Picciau, ala dell'Esperia (foto concessa)
Riccardo Picciau, ala dell'Esperia (foto concessa)
basket

B Interregionale, l'Esperia vola a Brindisi per la "bella"

Per continuare la propria corsa, i rossoblù dovranno ritrovare l’intensità e la personalità mostrate nel primo episodio della serie,
Roberto Rubiu
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Il CMB Porto Torres di Divisione Regionale 1 (foto concessa da CMB Porto Torres)
Il CMB Porto Torres di Divisione Regionale 1 (foto concessa da CMB Porto Torres)
Le sfide

Basket Regionale, grande attesa per le fasi conclusive dei tornei di Divisione Regionale 1 e 2

Da oggi fino all’inizio della prossima settimana sono numerosi gli impegni sui parquet isolani
Giacomo Pala
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Marco Giordano, guardia dell'Esperia (foto concessa)
Marco Giordano, guardia dell'Esperia (foto concessa)
B interregionale

Riprende il cammino di Esperia e Sennori tra playoff e playout

Si alza il sipario sulla post season
Roberto Rubiu
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Ghione, coach Foden, il vice presidente Dettori e il cantautore Beppe Dettori (foto G. Marras)
Ghione, coach Foden, il vice presidente Dettori e il cantautore Beppe Dettori (foto G. Marras)
Basket in carrozzina

La Dinamo Lab cerca la semifinale di Eurocup 1

Il capitano Ghione: «Sfide d'alto livello ma divertenti da giocare»
Giampiero Marras
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La premiazione della P.F. Firenze (foto concessa)
La premiazione della P.F. Firenze (foto concessa)
il risultato

Basket, Firenze e Genneruxi si aggiudicano il 39° Trofeo Segni

Le due formazioni hanno conquistato il primo posto rispettivamente nei tabelloni femminile e maschile
Roberto Rubiu
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La locandina dell'evento (foto concessa)
La locandina dell'evento (foto concessa)
l’evento

Basket, ha preso il via a Nuoro il Trofeo Regione Sardegna - NU4 Basket

Un memorial intitolato a Marco Fadda e Roberto Ravarotto
Roberto Rubiu
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Si è chiusa l'esperienza della Dinamo nella Next Gen Cup (foto dinamobasket.com)
Si è chiusa l'esperienza della Dinamo nella Next Gen Cup (foto dinamobasket.com)
Basket giovanile

Alla Next Gen Cup Dinamo superata da Brescia 96-58

La squadra sassarese eliminata dalla competizione
Giampiero Marras
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Un'azione della Dinamo (foto legabasket)
Un'azione della Dinamo (foto legabasket)
Basket giovanile

La Dinamo sconfitta da Bologna e Cantù nella Next Gen Cup

Domani ultima gara della seconda tappa, contro Brescia
Giampiero Marras
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Locandina Memorial Wheaton
Locandina Memorial Wheaton
basket

Il nuovo anno dell'Astro si apre con il tradizionale Memorial Wheaton

La kermesse in programma sabato 3 e domenica 4 gennaio al PalaCep “Don Aldo Matzeu”
Roberto Rubiu
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Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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