Un'altra conferma per l'Esperia: Nicola Manca resta in rossoblùL’ala, classe 2000, farà parte del roster affidato a coach Federico Manca
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Un altro tassello dello zoccolo duro resta al suo posto. L'Esperia Cagliari ha confermato Nicola Manca, ala classe 2000 che farà parte del roster affidato a coach Federico Manca anche nel prossimo campionato di Serie B Interregionale.
Da diverse stagioni nel gruppo di via Pessagno, Manca si è ritagliato un ruolo importante nelle rotazioni come cambio dei lunghi titolari. Nel suo percorso figura anche una parentesi fuori dall'Isola con la Concordia Schio, in Serie C.
Nell'ultimo campionato ha chiuso con 3,5 punti di media, toccando quota 11 nelle sfide contro Stella EBK Roma e Pallacanestro Angri.
Dopo quella del capitano Daniele Locci, per l'Esperia arriva così la seconda conferma ufficiale di un'estate caratterizzata da un profondo rinnovamento del roster. Sul fronte degli innesti, il club ha già definito gli arrivi di Luca Sanna, Ezio Gallizzi e Tommaso De Gregori.