Dopo due stagioni, si incrociano nuovamente le strade di Martina Pandori e del San Salvatore Selargius. La guardia classe 2003, cresciuta cestisticamente nel vivaio di viale Vienna, è il secondo rinforzo in vista della stagione di A2 Femminile 2026/27.

Guardia di 175 centimetri, Pandori ha svolto tutta la trafila giovanile con il San Salvatore, debuttando in prima squadra nella stagione 2021/2022. Dopo quattro stagioni di buon livello in giallonero, nell'estate del 2024 ha fatto le valigie per la Spagna, più precisamente per Lanzarote, dove ha giocato nelle file del Club Deportivo Magec Tías centrando la salvezza in Liga Femenina 2. Nell'ultima stagione, invece, è tornata in Italia per vestire la canotta di Salerno, con cui ha prodotto i suoi migliori numeri in carriera: 7,9 punti, 2,6 rimbalzi e 1,9 assist di media in 24 presenze.

Ora il ritorno a Selargius, dove è pronto ad accoglierla il nuovo tecnico Fabrizio Asunis. Pandori è il secondo rinforzo in ordine cronologico per il San Salvatore dopo la lunga argentina Celia Fiorotto, arrivata da Ancona.

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