La concessionaria cagliaritana di auto DR7 ha sempre pagato regolarmente il noleggio della Ferrari e della Lamborghini finite al centro di una vicenda giudiziaria che vede la società del tutto estranea ai fatti, anzi parte lesa. Così la Procura di Milano che sta svolgendo le indagini su una presunta appropriazione indebita, su richiesta dell’avvocato Daniel Monni che tutela la DR7, ha disposto il dissequestro delle vetture: i pagamenti della concessionaria cagliaritana sono regolari e dunque non deve essere penalizzata per una controversia che non la riguarda, ma che la vede vittima.

La Ferrari e la Lamborghini da ieri sono nuovamente nel piazzale della concessionaria in viale Marconi.

«Abbiamo scelto il rispetto per le istituzioni, fornendo piena collaborazione in questo periodo. E l’autorità giudiziaria ora ha disposto la restituzione delle prime auto della nostra flotta, la Ferrari e la Lamborghini. Noi continuiamo a lavorare», ha comunicato ai suoi clienti la DR7 sui social. E sulle altre tre auto messe sotto i sigilli in un’altra inchiesta (con la concessionaria ancora una volta parte lesa) si spera di avere notizie positive a breve.

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