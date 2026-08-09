Grave incidente nella notte sulla 131 all’altezza di Villagreca. Secondo una prima ricostruzione, superata la mezzanotte e mezza, un’auto per cause ancora da accertare si è ribaltata finendo fuori strada. In seguito all’impatto il veicolo ha preso fuoco.

Immediati i soccorsi. Sul posto le ambulanze del 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari sono riusciti a soccorrere il conducente, unica persona a bordo della vettura, che è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso al Brotzu, dove è ricoverato in Rianimazione.

I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo e la strada. I carabinieri si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il tratto della 131 è rimasto chiuso al traffico per tutta la durata delle operazioni.

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