L'Esperia riparte dal suo capitano. Daniele Locci vestirà la maglia rossoblù anche nel prossimo campionato di Serie B Interregionale. Ala classe 1994, Locci è all'Esperia dal 2022 dopo le esperienze con Antonianum Quartu e Pirates Accademia Basket, con cui ha disputato anche la B Nazionale. Nella passata stagione aveva raccolto la fascia lasciata da Fabio Villani, facendosi ancora apprezzare per affidabilità e spirito di sacrificio.

La sua permanenza rappresenta il primo tassello di continuità in un roster destinato comunque a cambiare profondamente. Finora l'Esperia ha ufficializzato gli arrivi di Luca Sanna, Ezio Gallizzi e Tommaso De Gregori, mentre il mercato dovrebbe portare a Cagliari almeno un altro lungo e un'ala straniera.

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