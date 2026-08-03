Prime mosse per la Mercede Alghero in vista del ritorno dopo otto anni nel campionato di Serie A2 Femminile. Il club catalano ha ufficializzato la conferma di Yanitsa Derekyuvlieva, che vestirà la maglia giallorossa anche nella stagione 2026/27.

Arrivata ad Alghero sei anni fa, la giocatrice ha completato l'intero percorso nel settore giovanile della Mercede prima di esordire in Serie B. Nelle ultime stagioni è diventata una presenza stabile della prima squadra, accompagnandone il percorso culminato con il ripescaggio nella seconda categoria nazionale.

La conferma di Derekyuvlieva si inserisce nella linea scelta dalla società, intenzionata a costruire la squadra attorno a un gruppo di giovani cresciute nel vivaio.

Nelle prossime settimane il roster verrà completato con alcuni innesti di esperienza, necessari per affrontare un campionato che si annuncia particolarmente impegnativo, anche alla luce del nuovo format che prevede ben otto retrocessioni in totale tra i due gironi.

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