Dopo la penultima giornata della stagione regolare, la massima serie di basket in carrozzina vede ancora in vetta la coppia Sassari-Cantù.

Sesta vittoria su sei gare per la Dinamo Lab, che in casa ha la meglio sulla Menarini Volpi Rosse Firenze per 76 a 59. La squadra sassarese ha grande sostanza dal giapponese Murakami, 18 punti e 4 assist, e dal capitano Ghione, che sfiora la doppia doppia con 12 punti e 9 rimbalzi.

A punteggio pieno anche la Briantea84 Cantù che davanti al proprio pubblico bissa il successo della settimana scorsa in Supercoppa contro l'Asinara Waves Porto Torres: 74 a 61. I campioni d’Italia indirizzano la partita dopo un primo tempo chiuso sul +20. Per De Maggi ben 31 punti uscendo dalla panchina, Carossino ne aggiunge 22. Nel Porto Torres in evidenza l'inglese Choudry con una doppia doppia da 19 punti e 10 assist.

