City of Cagliari, definiti gli accoppiamenti: Maxima-Hapoel e Bayern-AsvelLa manifestazione vedrà la sfida fra tre squadre di Eurolega e la Maxima Roma: sarà la prima edizione senza la Dinamo Sassari
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Definito il programma della sedicesima edizione del City of Cagliari, in calendario il 12 e 13 settembre al PalaPirastu. Il torneo internazionale di preseason porterà nel capoluogo sardo tre formazioni di Eurolega e la neonata Maxima Roma.
Ad aprire il programma, sabato 12 settembre alle 18, sarà proprio la formazione capitolina, opposta all'Hapoel Tel Aviv di Dimitris Itoudis. Alle 20.30 spazio invece alla seconda semifinale tra Bayern Monaco e Asvel Villeurbanne, due habitué della manifestazione cagliaritana.
Le quattro squadre torneranno sul parquet domenica 13 settembre. Alle 18 si disputerà la finale per il terzo posto, mentre alle 20.30 le due vincitrici delle semifinali si contenderanno il trofeo.
Sarà un'edizione particolare per il City, la prima senza la Dinamo Sassari, presente in tutte le precedenti quindici edizioni. Il Banco farà comunque tappa al PalaPirastu due giorni prima, il 10 settembre, per affrontare Brindisi nella prima Sardinia Cup.