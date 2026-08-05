Un altro tassello sotto canestro per la Klass Sennori. Il club romangino ha ufficializzato l'ingaggio del centro Avdiu Fetah, nuovo rinforzo in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale.

Classe 2002, alto 204 centimetri, Fetah è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Siena, poi ha maturato diverse esperienze tra Serie D, C Gold e Serie C con le maglie di Maginot Siena, Air Basket Termoli, Molise Basket Young, Basket Casalmaggiore e, nelle ultime due stagioni, NBB Mazzano.Nell'ultimo campionato ha chiuso con 7,7 punti di media.

L'arrivo di Fetah consentirà alla Klass di aggiungere centimetri e fisicità sotto canestro, in un reparto profondamente rinnovato dopo l'addio del "totem" Jiri Hubalek.

Fetah è uno dei numerosi volti nuovi inseriti nel roster biancoverde, che nelle ultime settimane ha accolto anche Enrico Casu, Victorio Musso, Juan Diego Sahud e Alessio Fabris.

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