Scatta domani a Sassari tra PalaSerradimigni e Centro Sport Hangar la fase finale dell'Eurocup 1, la seconda coppa europea per importanza del basket in carrozzina.

La Dinamo Lab è stata designata ancora una volta dalla federazione internazionale a organizzare il concentramento, segno di grande stima, come sottolineato dal vice presidente Gian Mario Dettori. Alla conferenza stampa sono intervenuti il coach Mathew Foden e il capitano Enrico Ghione, che ha detto: "Ora dobbiamo confernare quanto di buono fatto finora, le avversarie sono di alto livello, ma questo rende tutto più divertente".

La squadra sassarese gioca venerdì a mezzogiorno contro i tedeschi del Rhine River, mentre alle 16.30 se la vedrà contro i francesi dello Hyeres. Sabato alle 9.30 sfida ai turchi del Galatasaray, tra i favoriti per la conquista del trofeo. Raggiungono le semifinali le prime due di ogni girone.

© Riproduzione riservata