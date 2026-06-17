A 56 anni continua a collezionare soddisfazioni. Maurizio Pedrazzini, autentico highlander della pallacanestro sarda, prenderà parte ai Campionati Europei Fimba in programma ad Atene con la Nazionale Golden Players Italia Over 50.

Classe 1970, Pedrazzini è reduce da un’altra stagione nel campionato regionale di Serie C con la Ferrini Pisano Arredamenti Quartu, durante la quale ha confermato una longevità sportiva fuori dal comune. La convocazione rappresenta l’ennesimo riconoscimento per una carriera che lo ha visto calcare i parquet di tutta Italia, soprattutto tra B1 e B2, categorie nelle quali è stato per anni uno dei realizzatori più prolifici.

Il suo nome occupa ancora oggi una posizione di prestigio nella classifica dei migliori marcatori della storia dei campionati italiani organizzati dalla Fip, accanto a figure che hanno fatto la storia come Antonello Riva e Oscar Schmidt.

© Riproduzione riservata