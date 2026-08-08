Qualche giorno di relax lontano dagli impegni istituzionali, tra mare e passeggiate nel centro storico. Giorgia Meloni ha scelto La Maddalena per una breve vacanza insieme alla figlia e dovrebbe lasciare l’isola già domani, al termine di un soggiorno iniziato nei giorni scorsi.

Per la presidente del Consiglio si tratta della prima visita nell’arcipelago maddalenino, una destinazione che l’avrebbe particolarmente conquistata. Le giornate sono trascorse soprattutto al mare, alla scoperta delle spiagge e delle isole dell’arcipelago, con un programma mantenuto il più possibile riservato per garantire tranquillità e normalità alla vacanza con la famiglia.

Anche gli spostamenti vengono effettuati con discrezione e con una presenza della scorta volutamente poco appariscente. Una scelta che ieri notte ha consentito alla premier di passeggiare nel cuore della cittadina senza particolare clamore, concedendosi una serata tra le vie del centro.

La tappa principale è stata Cala Gavetta. Prima un aperitivo in piazza 23 Febbraio, poi la cena in un noto ristorante. Una presenza che non è passata inosservata, pur nel clima informale scelto per il soggiorno.

La Maddalena si conferma così una meta apprezzata anche da esponenti dell’attuale governo. Nelle scorse settimane aveva trascorso qui alcuni giorni di vacanza Giovanni Donzelli, mentre già lo scorso anno sull’isola era arrivato il ministro Francesco Lollobrigida.

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