È il Serramanna la formazione vincitrice del girone Sud del torneo di Divisione regionale 2 di basket. La compagine del Medio Campidano espugna il parquet del Cus Cagliari per 41-49 e chiude la serie di finale sul 2-0.

Vince, così, la squadra che ha dimostrato di essere la più forte. Il quintetto allenato da Stefano Frongia aveva chiuso la regular season al primo posto e disputato i playoff senza subire sconfitte.

La gara. Atmosfera da finale, con le due squadre che non trovano la via del canestro con regolarità. I primi 10’ sono leggermente a favore della compagine ospite (9-10). Prima dell’intervallo gli universitari riescono a mettere il naso avanti, chiudendo sul +2 (20-18 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi è Serramanna a dettare il ritmo e a prendere un buon margine di vantaggio, tradotto sul +9 del 30’ (27-36).

Nell’ultimo quarto il Cus Cagliari cerca di ricucire lo strappo, ma Caredda e compagni controllano la situazione e, alla sirena finale, festeggiano il titolo. Miglior realizzatore della gara è Pintus, del Serramanna, con 13 punti. Con la sfida disputata nella serata di ieri si chiude così il campionato di Divisione regionale 2: al Sud è il Serramanna a imporsi. Al Nord, invece, era arrivata la vittoria della Mercede, nel corso della “Final Four” giocata a Sorso.

I tabellini.

CUS Cagliari - Basket Serramanna 41-49 (serie 0-2)

Basket Serramanna: Mancosu, Secci A., Secci T. 8, Zucca ne, Perra 5, Pooli 6, Principato, Diviggiano, Pintus 13, Picci, Caredda 5, Sanna 12. Allenatore: Frongia.

CUS Cagliari: Spada 3, Leviani 4, Mulliri 5, Pizzichini S., Petronelli 10, Spingola 5, Moret 3, Pizzichini M., Faggioli 5, Meloni, Lorrai 4, Cocco 2. Allenatore: Pilia.

Parziali: 9-10, 20-18; 27-36; 41-49.

Arbitri: Zara e Cocco.

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