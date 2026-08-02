Continua a prendere forma il roster della Klass Sennori in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale. Il club romangino ha ufficializzato l'ingaggio della guardia argentina Juan Diego Sahud, classe 1994, reduce dalla promozione in Serie C conquistata con il Cmb Porto Torres.

Originario di Pergamino, Sahud è un volto già noto alla pallacanestro sarda: nell'ultima stagione è stato tra i principali protagonisti della cavalcata della formazione turritana, con cui ha viaggiato a 24 punti di media in Divisione Regionale 1, risultando decisivo anche nella finale promozione. In precedenza aveva già contribuito alla crescita della Coral Alghero, accompagnando i catalani dalla Serie D alla Serie C e fino alla semifinale playoff da neopromossi.

A Sennori ritroverà coach Fabrizio Longano, con il quale aveva già condiviso una parte del proprio percorso in Sardegna.

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