Il nuovo anno dell’Astro si aprirà con il ritorno del Memorial Wheaton, in programma sabato 3 e domenica 4 gennaio al PalaCep “Don Aldo Matzeu” di via Talete, a Cagliari. Il torneo cestistico, giunto alla 26esima edizione, è riservato alle categorie Esordienti maschili (nati nel 2014 e 2015) ed Esordienti femminili (2014, 2015 e 2016).

La manifestazione è dedicata al ricordo di Michael Wheaton, giovane atleta della Scuola Basket Astro scomparso nel 1999 in seguito a un incidente negli Stati Uniti. Due giorni di pallacanestro e attività ludiche accompagneranno il programma sportivo, con l’obiettivo di unire competizione e socialità.

Nel torneo maschile saranno impegnate due selezioni dell’Astro, insieme a San Paolo Cagliari e Basket Decimo. Al femminile, oltre alle padrone di casa, parteciperanno Antonianum Quartu, San Salvatore Selargius e San Paolo Cagliari. Le gare prenderanno il via sabato 3 gennaio alle 9 e proseguiranno fino alle 20, con una giornata no stop che alternerà partite di basket e giochi di squadra. Il programma continuerà domenica mattina, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 15, sono previste le finali, con il ritorno della formula del torneo misto, che vedrà squadre maschili e femminili affrontarsi senza distinzione di classifica.

«Ringraziamo le società partecipanti per aver accolto il nostro invito a prendere parte a una festa di sport e amicizia», ha dichiarato Ermanno Iaci, presidente onorario dell’Astro. Per il presidente Riccardo Fiorelli, «il Memorial Wheaton rappresenta il modo migliore per aprire l’anno, ricordando un amico attraverso la sua passione per la pallacanestro, proprio nella palestra del Cep, tornata pienamente disponibile dopo i lavori».

Un pensiero condiviso anche dalla famiglia Wheaton: «È sempre un grande piacere ritrovarsi per ricordare Michael. Quest’anno, grazie alla possibilità di utilizzare due impianti, il memorial a lui dedicato tornerà nella palestra del Cep, che per noi ha un valore speciale».

© Riproduzione riservata