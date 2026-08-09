Momenti di paura e tensione nella tarda serata di ieri, sabato 8 agosto, sul lungomare Barcellona di Alghero, all'altezza di via Garibaldi, dove una bambina di appena tre anni sarebbe stata presa in braccio da uno sconosciuto mentre correva incontro ai propri genitori, tra le centinaia di persone che affollavano la passeggiata estiva.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola si sarebbe allontanata di pochi metri quando un giovane, che si trovava in compagnia di altri due coetanei, l'avrebbe improvvisamente sollevata da terra iniziando a baciarla in più parti del corpo.

Un comportamento che, stando ai racconti dei presenti, è apparso tutt'altro che una semplice manifestazione di affetto, suscitando l'immediata reazione dei genitori. Il padre si è precipitato verso l'uomo, riuscendo a sottrarre con forza la bambina dalle sue braccia. In pochi istanti la scena ha attirato l'attenzione dei numerosi passanti, tra residenti e turisti, che hanno assistito all'accaduto.

I tre giovani si sono quindi dati alla fuga lungo il lungomare, inseguiti da alcune persone presenti. Per alcuni minuti la situazione è rimasta estremamente concitata e i fuggitivi hanno rischiato di essere raggiunti e aggrediti dalla folla, indignata per quanto era appena accaduto. Sul posto sono intervenute in pochi minuti le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze e avviato le ricerche. I tre giovani sono stati rintracciati poco dopo e accompagnati in caserma per gli accertamenti e per ricostruire con precisione quanto avvenuto. Sono ora in corso le verifiche investigative per chiarire l'esatta dinamica dell'episodio, raccogliere le testimonianze dei presenti e valutare eventuali responsabilità penali.

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