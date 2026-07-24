"Benvenuti a Locorotondo... un angolo di paradiso". Sono stati accolti così nel piccolo centro della Valle d'Itria Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante, che hanno celebrato oggi in Puglia il loro matrimonio. Un cartello di benvenuto rivolto anche a parenti, amici della coppia e compagni di squadra del portiere del Manchester City e della nazionale azzurra. Un borgo in festa, dove non sono mancati i cori da stadio. Sono quelli per Eargling Haaland, Roberto Mancini e, soprattutto, per Donnarumma.

L’atteso "sì" è arrivato poco dopo le 18 nella chiesa di San Giorgio Martire. Ma l'attesa per "un grande evento" nel piccolo centro della Valle d'Itria si respirava già da questa mattina. Addobbi e cura di ogni dettaglio per ore tra i vicoli del borgo antico, completamente transennato per ragioni di sicurezza. Ai lati decine e decine di persone: giovani e non solo in una piccola comunità che oggi si è trovata al centro di un evento mondano e internazionale.

Un matrimonio ed una location tenuti in gran segreto per settimane. Poi, nelle ultime ore, il susseguirsi di conferme fino alla celebrazione di questo pomeriggio.

A Locorotondo anche il duo comico Pio e Amedeo.

Ora il party esclusivo che si terrà in una lussuosa struttura a Fasano, in provincia di Brindisi. Anche qui vige la massima riservatezza sugli ospiti. Non ci sono conferme ufficiali, e non sono stati avvistati in chiesa, ma si parla dell'arrivo in Puglia per partecipare ai festeggiamenti anche di Jannik Sinner, amico storico di Donnarumma, e di Rodri, compagno di squadra al City e soprattutto neo campione del Mondo con la Spagna meno di una settimana fa e candidato alla conquista del Pallone d'Oro. A loro si potrebbero aggiungere anche Paolo Maldini ed il presidente della Figc Giovanni Malagò.

Ieri sera, intanto, il primo party di benvenuto per chi aveva già raggiunto la Valle d'Itria.

(Unioneonline)

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