L’annuncio è arrivato alla fine degli impegni stagionali del Basket Club San Sperate, compagine che ha disputato il torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Le strade tra i “Gherreris” e coach Jean Patrick Sorrentino si dividono. Sorrentino ha trascorso a San Sperate 5 stagioni (5 anni con la prima squadra e 3 alla guida dell’under 19).

«So di avere dato tutto me stesso e, pur provando già un po’ di nostalgia, penso sia giusto lasciare ad altri il privilegio di guidare la macchina targata Gherreris – commenta il coach – Credo sia giusto che i ragazzi sentano una nuova voce e dei nuovi metodi di allenamento. Non so cosa riserverà il futuro ma forse è proprio il pensiero di iniziare qualche nuova bella avventura che mi dà nuovi stimoli e regala nuova energia».

Sorrentino, alla guida del San Sperate, in questa stagione ha sfiorato l’accesso ai playoff e chiuso il girone playout con 5 vittorie e 3 sconfitte. L’ultimo impegno ieri sera, in casa, contro la Ferrini Quartu.

L’ultimo pensiero del coach è per i compagni di viaggio in questa avventura sansperatina. «Posso solo salutare e ringraziare tutti» conclude Sorrentino.

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