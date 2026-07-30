Dalla vittoria a Cagliari fino al titolo nazionale. Il Team Rebound Under 16 femminile rappresenterà l'Italia alle finali internazionali della Young Pro League, in programma a Valencia, dopo il successo conquistato nella fase nazionale disputata a Lavagna.

La squadra, composta da Carlota Jordan, Eleonora D'Alò, Giselle Douglas e Giulia Setzu, aveva ottenuto la qualificazione vincendo il torneo Under 16 durante l'ultima edizione di Rebound Street, il festival dedicato al basket 3 contro 3 e agli sport urbani andato in scena a Cagliari.

Il successo nelle finali nazionali ha aperto alle quattro atlete le porte della fase internazionale, dove avranno anche l'opportunità di allenarsi all'Alqueria del Basket, centro di formazione del Valencia Basket e punto di riferimento europeo per la disciplina 3x3.

«È una grande soddisfazione vedere un gruppo nato all'interno del nostro progetto arrivare a confrontarsi su un palcoscenico internazionale», commenta l'ideatore di Rebound, Roberto Pintor. «Il nostro obiettivo è creare occasioni di crescita per i giovani attraverso lo sport, e questo risultato va proprio in quella direzione».

© Riproduzione riservata