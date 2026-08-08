Truffa dello specchietto sulla Sp2: «Sventata perché nostro figlio ha ripreso tutto»Il racconto di una turista tedesca che viaggiava con la famiglia verso Cagliari: «Il tizio ci ha lanciato contro una pietra mentre lo sorpassavamo»
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Un tentativo di truffa dello specchietto ai danni di una famiglia tedesca sulla Sp2, tra Villamassargia e Cagliari, è stato sventato solo grazie alla prontezza di riflessi di un bambino che ha ripreso la scena con il cellulare.
Il racconto è di una odontoiatra tedesca, assidua frequentatrice dell’Isola, che ha lanciato l’allarme su un gruppo di connazionali amanti della Sardegna. Con tanto di foto e video.
Stando al racconto, la loro vettura si è trovata a dover sorpassare un’Alfa Romeo grigia che procedeva a rilento. Quando il loro veicolo ha affiancato l’auto per superarla, dall’abitacolo è stata scagliata una pietra che ha colpito la portiera posteriore destra.
«Fortunatamente nessuno è rimasto ferito», dice la turista, «anche se i nostri bambini erano dentro. Successivamente» il guidatore dell’Alfa «ha guidato dietro di noi e ha cercato di fermarci facendo lampeggiare i fari e con segnali manuali. Quando ha notato che i nostri bambini lo stavano filmando finalmente ci ha lasciato andare».
L’obiettivo, con tutta probabilità era la truffa: se i turisti si fossero fermati l’automobilista avrebbe sostenuto di essere stato urtato in fase di sorpasso e avrebbe chiesto un risarcimento danni immediato, in contanti.
«Siate prudenti se viaggiate su quella strada», avverte la turista tedesca, «se qualcun altro ha vissuto questo problema o può fornire informazioni su incidenti simili, lo segnali».
(Unioneonline/E.Fr.)