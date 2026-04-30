Si alza il sipario sulla post season e l’Esperia prova a rimettersi nei panni dell’outsider. Sabato alle 18, sul campo della Dinamo Brindisi, i rossoblù iniziano il loro cammino nei quarti di finale playoff di Serie B Interregionale, con l’obiettivo di dare continuità a una tradizione recente che li ha già visti protagonisti.

Il punto di partenza è chiaro: sesto posto al termine della regular season e un accoppiamento tutt’altro che semplice. Brindisi, terza nel girone Sud, ha costruito gran parte del proprio percorso sul rendimento interno, chiudendo imbattuta davanti al proprio pubblico. Un dato che pesa, soprattutto in una serie breve al meglio delle tre partite, dove il fattore campo può indirizzare gli equilibri.

Eppure, proprio nei playoff, l’Esperia ha dimostrato di sapersi trasformare. Un anno fa il gruppo guidato da Federico Manca riuscì a spingersi fino alla finale promozione partendo senza i favori del pronostico. Un precedente che alimenta fiducia, anche alla vigilia di una sfida complicata.

Brindisi si presenta con numeri solidi (20 vittorie su 28 gare) e con un’identità precisa, costruita su ritmo, atletismo e pericolosità perimetrale. "È una squadra giovane, che gioca con entusiasmo e grande energia - spiega Manca - hanno esterni dinamici e un lungo capace di aprire il campo. Il fatto che non abbiano mai perso in casa è indicativo del loro valore".

Dall’altra parte, però, c’è un’Esperia che arriva alla serie con buone sensazioni. Le ultime uscite hanno dato segnali incoraggianti, sia sul piano del gioco sia su quello della tenuta mentale. "La squadra ha lavorato bene - aggiunge il tecnico - e nell’ultima gara ha mostrato lunghi tratti di pallacanestro di qualità. Nei playoff si riparte da zero: conta solo quello che fai sul campo".

Nel weekend si apre anche il capitolo playout. La Klass Sennori scende in campo domenica alle 18.30 per Gara 1 contro Rende, penultima del girone Sud. Una sfida chiave nella corsa salvezza, con la formazione di Longano chiamata a sfruttare il fattore campo per indirizzare subito la serie.

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