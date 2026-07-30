Klass Sennori, confermato anche il giovane PuggioniIl mercato prosegue all’insegna della continuità
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prosegue all'insegna della continuità il mercato della Klass Sennori. Dopo la conferma del capitano Enrico Merella, il club romangino ha ufficializzato anche la permanenza di Stefano Puggioni, che farà parte del roster impegnato nel campionato di Serie B Interregionale 2026/27.
Playmaker-guardia classe 2005, Puggioni si è ritagliato uno spazio sempre più importante nel corso dell'ultima stagione, facendo registrare 9,5 punti di media con un massimo stagionale di 20 punti in occasione della gara di novembre contro la Carver Roma.
La società punta ora a proseguirne il percorso di crescita, con l'obiettivo di affidargli un ruolo ancora più rilevante nella seconda stagione consecutiva dei biancoverdi nella quarta divisione nazionale.