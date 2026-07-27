La Dinamo Lab riparte dal nucleo italiano con quattro importanti conferme per la stagione 2026/27 che la vedrà ancora ai nastri di partenza della serie A di basket in carrozzina. Restano Papi, Ghione, Uras e Canella.

Classe 94’, Jolly Papi è uno dei leader della Nazionale italiana nonché tra i protagonisti della scorsa stagione. Quest’anno sarà ancora uno dei punti di riferimento del gruppo affidato nuovamente a coach Foden. Al suo fianco proseguirà il percorso di Enrico Ghione, atleta classe 91’ di grande esperienza e leadership. In biancoblu dall’estate 2023, Enrico è pronto a mettere ancora una volta la sua energia sul parquet al servizio della squadra.

Il diciannovenne Cristiano Uras è il più giovane del roster e ha esordito nella massima serie con la Dinamo Lab a soli 14 anni. Il giocatore sassarese è stato confermato opo un percorso in costante ascesa e le esperienze con la Nazionale giovanile. Confermato anche Marco Canella, classe 2004, giovane azzurro che, dopo un primo anno positivo a Sassari, continuerà il suo percorso di crescita con entusiasmo e determinazione.

Il Presidente della Dinamo Lab, Gianmario Dettori: “Abbiamo colto l’obiettivo di confermare quattro giocatori tra i più importanti della nostra squadra. Papi e Ghione rappresentano due certezze nel panorama cestistico nazionale ed internazionale, in un campionato in cui vige la regola che impone di avere un italiano sempre in campo la loro conferma è per noi strategica in termini di talento ed esperienza. La conferma di Uras e Canella è per noi altrettanto strategica, sia per la prossima stagione che per il futuro. Sono due ragazzi di grande talento e con un’ottima mentalità: il club si aspetta tanto da loro in una stagione in cui avranno maggiori responsabilità”.

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