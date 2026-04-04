Si chiude nel segno di Genneruxi e Pallacanestro Femminile Firenze la 39^ edizione del Trofeo Segni, torneo nazionale giovanile organizzato dall’Astro tra Sestu e Cagliari. Le due formazioni hanno conquistato il primo posto rispettivamente nei tabelloni maschile e femminile al termine dell’ultima giornata disputata al PalaMellano.

Nel torneo maschile è stata Genneruxi a imporsi in finale su Morbegno con il punteggio di 73-57. Terzo posto per l’Esperia Olimpia Cagliari, vittoriosa sull'Esquilino (49-38), mentre Elmas ha chiuso quinto superando la Sancat Firenze. Roma Eur, infine, si è aggiudicata la finale per il 7° posto contro l’Astro.

Nel femminile, formula a girone all’italiana, decisiva la vittoria della Pallacanestro Femminile Firenze su Morbegno (42-18), che ha consegnato alle toscane il primo posto. A completare la classifica Cus Cagliari, terza dopo il successo sull’Astro nell’ultima gara del programma.

La giornata conclusiva ha richiamato un buon pubblico sugli spalti del PalaMellano, teatro anche delle premiazioni finali. Il torneo si chiuderà sabato con la tradizionale gita a Torre delle Stelle, ultimo momento di condivisione prima del rientro delle squadre dalla Penisola.

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