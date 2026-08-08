Nella tarda mattinata di oggi, le Volanti di Cagliari, con l'ausilio di un equipaggio del Commissariato di Quartu e della Polizia Stradale, hanno arrestato per furto, due stranieri di 24 e 30 anni, al Poetto.

I due avevano asportato poco prima la borsa di una ragazza, mentre faceva il bagno nei pressi dello stabilimento della Marina militare. Alla scena hanno assistito alcuni bagnanti che hanno allertato la sala operativa della Questura, senza mai perdere di vista i soggetti che si stavano dando alla fuga, continuando durante la telefonata a osservare e inseguire gli autori, fornendo in tempo reale notizie alle pattuglie intervenute. Entrambi i giovani sono stati fermati e perquisiti. La borsa è stata poi restituita alla vittima, una donna di 23 anni.

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