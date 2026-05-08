Fasi decisive nei tornei cestistici regionali. Da oggi fino all’inizio della prossima settimana sono numerosi gli impegni sui parquet isolani di Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2.

Serie B Femminile. Con la Mercede Alghero che osserva il turno di riposo è con il pensiero già rivolto agli spareggi promozione interregionali, tra domani e domenica sono in programma gli ultimi 40’ del girone regionale. Ecco tutte le partite della nona e ultima giornata della fase a orologio: Fenix Sassari-Su Planu, domani ore 18.30; San Salvatore Selargius-Il Gabbiano, domenica ore 17; Pallacanestro Nuoro-Astro Allianz Ambrosini e Murru, domenica ore 18; Elmas-Antonianum Quartu, domenica ore 18.30. Riposa Mercede Alghero.

Divisione Regionale 1. Al via nel fine settimana le serie di semifinale playoff. Due sfide che si preannunciano interessanti e combattute. In campo anche per la quarta di andata del girone playout. Il programma dettagliato delle gare. Playoff. Gara 1: CMB Porto Torres-Astro, domenica ore 18; Elmas-Genneruxi, domani ore 19. Playout (4° giornata di andata): Santa Croce Olbia-Ferrini, domani ore 18.30; Basket Mogoro-Basket Assemini, domani ore 19. Riposa San Sperate.

Divisione Regionale 2. Al via oggi, con il classico anticipo del girone Sud. Nel girone meridionale, nella penultima di regular season, da segnalare il big match tra Azzurra Oristano e Serramanna. Al Nord, invece, inizieranno le serie, al meglio delle 3 partite, dei quarti di finale playoff. In palio la final four promozione. Sud. Il programma della 14sima giornata di ritorno: La Casa del Sorriso-Marrubiu, oggi ore 21.15; Beta-Il Gabbiano, domani ore 19.30; Settimo-CUS Cagliari, domani ore 18.30; Azzurra Oristano-Serramanna, domani ore 20; Iglesias-Antonianum, domani ore 18.30; Cagliari Basket-Condor Monserrato, domenica ore 20.30; Carbonia-Genneruxi, martedì ore 20.30; Primavera-Carloforte (27/05). Nord. I quarti di finale playoff. Gara 1: Sennori-Dinamo 2000, lunedì ore 19.15; S.Elene-Mercede Alghero; Masters Sassari-Shardana Basket, domani ore 16; Macomer 2.0-Olimpia Olbia, domani ore 20.

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